Mail.ru прекращает обмен трафиком с Украиной

Об пишет ЛІГА.net со ссылкой сразу на нескольких игроков рынка.

Как сообщил редакции директор по развитию украинской точки по обмену трафиком UA-IX (Укрмот) Михаил Половинка, Mail.ru прислала им уведомление, согласно которому группа компаний прекращает доставку трафика в Украину с 20 декабря.

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"По их словам, транспорт в Украину им дорого", - уточнил Половинка причину отключения от UA-IX.

Аналогичное письмо пришло и в точку обмена Giganet.UA, которая предупредила других участников обмена трафиком о выходе Mail.ru: "Уважаемые участники Giganet.UA! По просьбе компании Mail.ru оповещаем Вас, что компания Mail.ru перестает доставлять свой трафик в Украину. Соответственно, с 20.12.2016 их анонсов не будет в Giganet.UA. Просьба спланировать миграцию своего трафика".

По приблизительным подсчетам Половинки, отключение от украинских точек обмена трафиком поможет Mail.ru экономить на доставке трафика примерно 50 000 Евро в месяц. При этом альтернативные соединения с Mail.ru, за которое группа ничего не платит, сохранятся.

Еще один собеседник редакции не исключает политических причин: "Mail.ru могли просто сказать: вон из точек Украины". Чтобы не дожидаться такого поворота, холдинг мог самостоятельно принять решение, объяснив его необходимостью экономии на трафике.