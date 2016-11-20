Skype запускает сервис для противодействия рейдерству
07:32, 20 ноября 2016Наука и IT
2200 0
Компания Skype Limited, которая разрабатывает программное обеспечение, запускает дополнительный сервис по защите от рейдерских атак в рамках программы Skype.
Если в госреестр вносятся изменения, руководители компании мгновенно получат уведомление / Фото УНИАН
"OpenDataBot - программа, направленная на мониторинг информации госреестра предприятий и оперативное информирование собственников о внесении любых изменений в реестр. Другими словами, сервис рассчитан на противодействие рейдерству", - сообщает Lawyers.
Читайте такжеПрезидент подписал "антирейдерский закон"
Для начала пользования новой услугой нужно скачать приложение, далее - добавить OpenDataBot в список контактов и ввести в поисковое поле полное название предприятия или код его регистрации.
"В том случае, если в госреестр вносятся изменения, руководители компании мгновенно получают смс", - отмечается в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter