Skype запускает сервис для противодействия рейдерству

07:32, 20 ноября 2016
Наука и IT
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Компания Skype Limited, которая разрабатывает программное обеспечение, запускает дополнительный сервис по защите от рейдерских атак в рамках программы Skype.

Если в госреестр вносятся изменения, руководители компании мгновенно получат уведомление / Фото УНИАН

"OpenDataBot - программа, направленная на мониторинг информации госреестра предприятий и оперативное информирование собственников о внесении любых изменений в реестр. Другими словами, сервис рассчитан на противодействие рейдерству", - сообщает Lawyers.

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Для начала пользования новой услугой нужно скачать приложение, далее - добавить OpenDataBot в список контактов и ввести в поисковое поле полное название предприятия или код его регистрации.

"В том случае, если в госреестр вносятся изменения, руководители компании мгновенно получают смс", - отмечается в сообщении.

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