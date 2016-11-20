Skype запускает сервис для противодействия рейдерству

"OpenDataBot - программа, направленная на мониторинг информации госреестра предприятий и оперативное информирование собственников о внесении любых изменений в реестр. Другими словами, сервис рассчитан на противодействие рейдерству", - сообщает Lawyers.

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Для начала пользования новой услугой нужно скачать приложение, далее - добавить OpenDataBot в список контактов и ввести в поисковое поле полное название предприятия или код его регистрации.

"В том случае, если в госреестр вносятся изменения, руководители компании мгновенно получают смс", - отмечается в сообщении.