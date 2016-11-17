В сети появилось удивительное видео о шимпанзе-рыбаках (видео)
16:54, 17 ноября 2016Наука и IT
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Ученым удалось заснять удивительные кадры из жизни диких шимпанзе в Гвинее.
Кадр из видео ТСН
Вооружившись длинными палками, которые нашли в лесу, животные вылавливали питательную пищу из реки, которую потом делили между собой. На другом видео те же животные находили себе обед в воде уже с помощью коротких острых ветвей. Таких деталей поведения ученые раньше не замечали, и надеются, что с новыми знаниями об обезьянах смогут лучше исследовать процесс эволюции.
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