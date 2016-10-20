Посадочный модуль Schiaparelli потерял связь с Землей во время посадки на Марс
Посадочный модуль Schiaparelli, который является частью миссии по исследованию Марса ExoMars, потерял связь с Землей во время посадки на поверхность планеты.
Специалисты Европейского космического агентства (ESA) получили радиосигнал с телеметрией от спускаемого модуля Schiaparelli. Связь прервалась во время посадки аппарата на поверхность планеты.
Об этом во время прямой трансляции из Центрального управления полетами в Дармштадте (Германия), где происходит обработка данных со спутника, заявил представитель агентства, передает РБК.
«Радиосигнал был получен, но его передача оборвалась в момент спуска аппарата. Мы пока не можем ничего точно сказать, нам нужно больше информации», — сказал представитель агентства.
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«В самый ответственный момент сигнал с индийского радиотелескопа при спуске модуля был потерян», — сказали в ESA.
Аппарат Schiaparelli вошел в атмосферу Марса в 17:42 по киевскому времени, после чего с ним пропала связь. Это произошло по плану, потому что космический аппарат залетел за планету, и его перестало быть видно. Данные о посадочном модуле записывал орбитальный модуль миссии ExoMars - Trace Gas Orbiter (TGO), который в это время вошел в гравитационное поле Марса и начал двигаться по околомарсианской орбите.
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Телеметрия на станции слежения на Землю стала поступать в 19:34 по киевскому времени. Эксперты международных космических агентств приступили к анализу объема полученных с космического аппарата данных. По информации ESA, которое успело обработать часть радиосигнала Schiaparelli, модуль до последнего момента передавал сигналы, но после раскрытия парашюта пропал из эфира. Это не означает, что Schiaparelli разбился или утерян. Чтобы понять, что произошло с аппаратом, специалисты останутся расшифровывать сигнал до утра 20 октября.
По словам экспертов ESA, данные телеметрии будут окончательно проанализированы и обработаны к 11:00 по киевскому времени 20 октября. В это время из Центрального управления полетами в Дармштадте начнется прямая трансляция с представителями космической миссии, которые объявят о результатах посадки спускаемого модуля на поверхность Марса.