Посадочный модуль Schiaparelli потерял связь с Землей во время посадки на Марс

Специалисты Европейского космического агентства (ESA) получили радиосигнал с телеметрией от спускаемого модуля Schiaparelli. Связь прервалась во время посадки аппарата на поверхность планеты.

Об этом во время прямой трансляции из Центрального управления полетами в Дармштадте (Германия), где происходит обработка данных со спутника, заявил представитель агентства, передает РБК.

«Радиосигнал был получен, но его передача оборвалась в момент спуска аппарата. Мы пока не можем ничего точно сказать, нам нужно больше информации», — сказал представитель агентства.

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«В самый ответственный момент сигнал с индийского радиотелескопа при спуске модуля был потерян», — сказали в ESA.

Аппарат Schiaparelli вошел в атмосферу Марса в 17:42 по киевскому времени, после чего с ним пропала связь. Это произошло по плану, потому что космический аппарат залетел за планету, и его перестало быть видно. Данные о посадочном модуле записывал орбитальный модуль миссии ExoMars - Trace Gas Orbiter (TGO), который в это время вошел в гравитационное поле Марса и начал двигаться по околомарсианской орбите.

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Телеметрия на станции слежения на Землю стала поступать в 19:34 по киевскому времени. Эксперты международных космических агентств приступили к анализу объема полученных с космического аппарата данных. По информации ESA, которое успело обработать часть радиосигнала Schiaparelli, модуль ​до последнего момента передавал сигналы, но после раскрытия парашюта пропал из эфира. Это не означает, что Schiaparelli разбился или утерян. Чтобы понять, что произошло с аппаратом, специалисты останутся расшифровывать сигнал до утра 20 октября.

По словам экспертов ESA, данные телеметрии будут окончательно проанализированы и обработаны к 11:00 по киевскому времени 20 октября. В это время из Центрального управления полетами в Дармштадте начнется прямая трансляция с представителями космической миссии, которые объявят о результатах посадки спускаемого модуля на поверхность Марса.