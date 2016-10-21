Десятки интернет-сервисов в США оказались недоступны из-за массированной атаки хакеров

20:31, 21 октября 2016
Наука и IT
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В США десятки сервисов, в том числе PayPal, Amazon, Netflix и Twitter, оказались недоступны из-за массированной DDoS-атаки неизвестных хакеров.

В МИД РФ прокомментировали обвинения в хакерских атаках в США / REUTERS

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Gizmodo. 

Некорые украиские пользователи также жалуются на сбои в работе Twitter. Неизвестные хакеры атаковали DNS-сервера хостинговой компании Dyn. В итоге жители восточного побережья США массово жалуются на недоступность многих популярных ресурсов, таких как Spotify, Ebay, Vox, Airbnb, Reddit и Github. Кроме того, проблемы с доступом наблюдались у многих СМИ, а том числе The Verge, Wired, People, CNN, Recode, Business Insider и The Guardian.

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Представители Dyn пообещали, что работа DNS-серверов в скором времени будет восстановлена. 

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