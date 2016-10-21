Десятки интернет-сервисов в США оказались недоступны из-за массированной атаки хакеров
20:31, 21 октября 2016Наука и IT
2956
В США десятки сервисов, в том числе PayPal, Amazon, Netflix и Twitter, оказались недоступны из-за массированной DDoS-атаки неизвестных хакеров.
Фотоиллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Gizmodo.
Некорые украиские пользователи также жалуются на сбои в работе Twitter. Неизвестные хакеры атаковали DNS-сервера хостинговой компании Dyn. В итоге жители восточного побережья США массово жалуются на недоступность многих популярных ресурсов, таких как Spotify, Ebay, Vox, Airbnb, Reddit и Github. Кроме того, проблемы с доступом наблюдались у многих СМИ, а том числе The Verge, Wired, People, CNN, Recode, Business Insider и The Guardian.
Читайте такжеНемецкой разведке разрешили шпионить за учреждениями ЕС и прослушивать союзников
Представители Dyn пообещали, что работа DNS-серверов в скором времени будет восстановлена.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter