Ученые рассказали об угрозе для Солнечной системы – Девятой планете

О выводах ученых сообщает Уорикский университет, пишет ZN.ua.

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Отмечается, что описываемое исследователями событие должно произойти через семь миллиардов лет, когда Солнце превратиться в белого карлика, сбросив примерно половину своей массы и "проглотив" несколько планет, включая Землю. Этот выброс должен отбросить Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун на более далекое и безопасное расстояние.

Проведенное исследователям моделирование показало, что Девятая планета останется на своем месте, а ее гравитационное влияние приведет к тому, что Нептун и Уран будут вытолкнуты за пределы Солнечной системы.