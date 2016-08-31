Ученые рассказали об угрозе для Солнечной системы – Девятой планете
21:50, 31 августа 2016Наука и IT
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Ученые заявили о том, что Девятая планета может "выкинуть" из Солнечной системы, по крайней мере, один газовый гигант.
Солнце превратиться в белого карлика, сбросив примерно половину своей массы / NASA
О выводах ученых сообщает Уорикский университет, пишет ZN.ua.
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Отмечается, что описываемое исследователями событие должно произойти через семь миллиардов лет, когда Солнце превратиться в белого карлика, сбросив примерно половину своей массы и "проглотив" несколько планет, включая Землю. Этот выброс должен отбросить Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун на более далекое и безопасное расстояние.
Проведенное исследователям моделирование показало, что Девятая планета останется на своем месте, а ее гравитационное влияние приведет к тому, что Нептун и Уран будут вытолкнуты за пределы Солнечной системы.
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