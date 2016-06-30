Сложную поверхность Меркурия объяснили с помощью метеоритов

Работа ученых была представлена на конференции Goldschmidt в Японии, сообщает N+1.

Последняя миссия MESSENGER показала, что поверхность Меркурия имеет неоднородную структуру, но ее можно разделить на два региона.

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Одна часть планеты - это Северные вулканические равнины возрастом от 3,7 до 3,8 млрд лет. Другая часть несколько старше и состоит из местности, покрытой кратерами, и равнин между ними, чей возраст оценивается в 4-4,2 млрд лет.

Более старый регион содержал ранее необъяснимые образования, в том числе и крупное "пятно", богатое магнием. Оно занимает почти 15% территории планеты.

Специалисты из NASA провели эксперименты, которые помогли объяснить большую часть химического состава поверхности планеты. Они симулировали условия, которые были на молодом Меркурии. По одной из гипотез, первоначальное отношение массы металлов к массе силикатных пород было близким к тому, которое наблюдается у хондритов. Поэтому исследователи рассмотрели такой же химический состав, который наблюдается у энстатитовых хондритов и посмотрели, как на него будут влиять различные температуры и давления, которые наблюдаются в мантии Меркурия.

"Давление было высоким, до пяти гигапаскалей (это в 50 тысяч раз больше атмосферного давления Земли), - в таких условиях формируются алмазы. Это давление наблюдается на границе мантии и ядра внутри Меркурия", - сообщил один из исследователей.

В результате ученые увидели, что изменение давления и температуры может породить разнообразные материалы на поверхности планеты. Астрофизики определили, что более старые регионы сформировались в результате плавления материала в условиях высокого давления у границы между мантией и ядром. Более молодые области планеты зародились ближе к поверхности.

Кроме того, исследователи пришли к выводу, что энстатитовые хондриты могли быть "строительными блоками" Меркурия, так как у них наблюдается сходное высокое содержание серы.

На сегодняшний день предполагается, что Меркурий имеет жидкое железно-никелевое ядро радиусом 1800-1900 км, которое содержит около 60% массы планеты. Оно также составляет 3/4 его диаметра, что сопоставимо с размером Луны, и концентрация железа в нем выше, чем у любой другой планеты. Ученые объясняют это тем, что раньше имел такое же соотношение металла и силикатов, как в обычном метеорите, и имел массы в 2,25 раза больше, чем сейчас. Однако затем он столкнулся с планетоподобным телом и из-за удара от планеты отделилась большая часть изначальной коры и мантии.

Напомним, астрофизики из Института имени Карла Сагана выяснили, могут ли вокруг стареющих звезд вращаться планеты, пригодные для существования живых организмов.