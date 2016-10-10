Илон Маск пообещал представить новый "неожиданный" продукт от Tesla

Об этом он написал в своем Twitter, передает РБК.

По словам Маска, презентация нового «неожиданного» продукта разработчика беспилотных автомобилей состоится 17 октября. После этого, 28 октября, он также представит совместную разработку Tesla Motors и SolarCity. Издание Bussines Insider отмечает, что это могут быть солнечные панели.

Читайте такжеSpaceX намерена поселить на Марсе миллион человек

Издание также пишет, что тем самым «неожиданным» продуктом, который Маск планирует презентовать 17 октября, станет автопилот второго поколения для беспилотников Tesla, который сможет считывать дорожные знаки и распознавать сигнал светофора. Также компания может представить панели Powerwall и Powerpack, которые позволят заряжать автомобили Tesla в домашних условиях.

Напомним, в начале сентября Маск рассказал о новом обновлении автопилота Tesla. Полуавтономная система вождения будет использовать усовершенствованный радар. Система Autopilot 8.0 будет останавливать автомобиль, если пользователь не реагирует на звуковые предупреждения системы.