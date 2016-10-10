Илон Маск пообещал представить новый "неожиданный" продукт от Tesla

01:15, 10 октября 2016
Наука и IT
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Основатель частной космической компании SpaceX и американского разработчика беспилотных автомобилей Tesla Motors Илон Маск ​пообещал представить новый продукт от Tesla, который станет неожиданностью для мирового сообщества. 

REUTERS

Об этом он написал в своем Twitter, передает РБК.

По словам Маска, презентация нового «неожиданного» продукта разработчика беспилотных автомобилей состоится 17 октября. После этого, 28 октября, он также представит совместную разработку Tesla Motors и SolarCity. Издание Bussines Insider отмечает, что это могут быть солнечные панели.

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Издание также пишет, что тем самым «неожиданным» продуктом, который Маск планирует презентовать 17 октября, станет автопилот второго поколения для беспилотников Tesla, который сможет считывать дорожные знаки и распознавать сигнал светофора. Также компания может представить панели Powerwall и Powerpack, которые позволят заряжать автомобили Tesla в домашних условиях.

Напомним, в начале сентября Маск рассказал о новом обновлении автопилота Tesla. Полуавтономная система вождения будет использовать усовершенствованный радар. Система Autopilot 8.0 будет останавливать автомобиль, если пользователь не реагирует на звуковые предупреждения системы. 

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