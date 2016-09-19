В Японии найдены самые старые в мире рыболовные крючки

Возраст пары крючков, вырезанных из раковины морской улитки, как предполагают исследователи, достигает 23 тысяч лет, передает Би-Би-Си.

Ученые считают, что первые люди поселились на Окинаве около 30 тысяч лет назад. Несмотря на скудные ресурсы острова, поселенцам удалось там выжить и обустроиться.

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Находка позволяет предположить более широкое использование древними людьми передовых на тот момент технологий рыболовства, нежели считалось ранее.

Помимо крючков, в пещере на острове Окинава были также обнаружены орудия труда, бусины и остатки пищи поселенцев.

Ученые считают, что древние люди посещали пещеру сезонно, "когда определенные виды крабов были наиболее вкусны".

До этого старейшими в мире считались рыболовные крючки, найденные на острове Тимор - их возраст составляет по меньшей мере 16 тысяч лет.