В Японии найдены самые старые в мире рыболовные крючки
На японском острове Окинава археологи обнаружили старейшие в мире рыболовные крючки.
Возраст пары крючков, вырезанных из раковины морской улитки, как предполагают исследователи, достигает 23 тысяч лет, передает Би-Би-Си.
Ученые считают, что первые люди поселились на Окинаве около 30 тысяч лет назад. Несмотря на скудные ресурсы острова, поселенцам удалось там выжить и обустроиться.
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Находка позволяет предположить более широкое использование древними людьми передовых на тот момент технологий рыболовства, нежели считалось ранее.
Помимо крючков, в пещере на острове Окинава были также обнаружены орудия труда, бусины и остатки пищи поселенцев.
Ученые считают, что древние люди посещали пещеру сезонно, "когда определенные виды крабов были наиболее вкусны".
До этого старейшими в мире считались рыболовные крючки, найденные на острове Тимор - их возраст составляет по меньшей мере 16 тысяч лет.