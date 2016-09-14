В SpaceX сообщили, когда возобновятся пуски ракет после взрыва

Об этом заявила главный операционный директор компании Гвин Шотвелл, передает РБК.

По ее словам, в течение почти трех месяцев компания Илона Маска не будет производить пуски, однако в ноябре они будут возобновлены.

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"Мы, очевидно, еще раз взглянем на ракету, сосредоточимся на наземных системах", - сказала Шотвелл.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября на стартовой площадке на мысе Канаверал во Флориде произошел взрыв ракеты-носителя Falcon 9 с коммуникационным спутником израильской Spacecom Ltd. Космический аппарат должен был вывести спутник на орбиту. Основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что взрыв произошел при заливе ракетного топлива в кислородном баке верхней ступени Falcon 9.

В результате аварии были утрачены ракета-носитель и спутник, мощности которого должны были использовать французский оператор связи Eutelsat и Facebook. В Eutelsat свои возможные убытки от потери спутника оценили в €50 млн.