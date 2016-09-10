В США призывают прекратить использование смартофонов Samsung Note 7

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ведомства, передает РБК.

​В нем говорится, что комиссия работает с Samsung, чтобы южнокорейская компания объявила об отзыве товара как можно скорее.

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"Литий-ионные батареи имеют большую мощность при малых размерах. Когда эти батареи перегреваются и взрываются, последствия могут быть очень серьезными", - говорится в сообщении комиссии по безопасности.

Помимо этого, ведомство сейчас определяет, является ли замена Galaxy Note 7 приемлемой мерой для Samsung, которые она может предоставить потребителям.

Ранее УНИАН сообщал, что Федеральное авиационное управление США (FAA) рекомендовало не включать и не заряжать смартфоны Samsung Galaxy Note 7 в самолете.