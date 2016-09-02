Google приостанавливает разработку модульного смартфона Ara

Об этом Reuters сообщили два знакомых с ситуацией источника.

Представители Google эту информацию пока не комментируют.

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Приостановка работы над Ara - свидетельство серьезного поворота для компании, которая весной объявила список партнеров, задействованных в проекте. Тогда планировалось, что первые версии продукта для разработчиков будут поставлены уже этой осенью.

Как известно, концепция Ara подразумевает смартфон со сменной камерой, батареей, динамиками и другими компонентами. Кроме удобства для пользователей, распространение таких телефонов сократило бы количество пластиковых отходов в мире.

Ранее СМИ сообщали, что Google может прекратить производство смартфонов на Android под брендом Nexus. По данным источников, компания откажется от практики выпуска смартфонов с базовой версией операционной системы без дополнительных надстроек и видоизмененного интерфейса.