Instagram добавил функцию увеличения изображений и видео

У пользователей Android-устройств зум появится в ближайшие недели, говорится в официальном аккаунте Instagram.

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Изображение или видео остаются увеличенными, пока пользователь касается экрана пальцами. В связи с тем, что Instagram имеет ограничение на качество загружаемого материала, некоторые изображения при приближении могут выглядеть нечетко.

В начале августа фотосервис объявил о запуске функции, позволяющей пользователям закрывать комментарии под своими постами. Новая опция призвана помочь юзерам бороться с троллингом.

В феврале 2016 года Instagram добавил функцию, которая позволяет пользователям с несколькими учетными записями быстро переключаться между ними. Благодаря этой опции юзеры могут получать уведомления о подписках, лайках и комментариях сразу со всех учетных записей.