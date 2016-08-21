Астрономы открыли суперплотную и "раздутую" планеты

Небесное тело WASP-86b в 1,2 раза легче Юпитера, а его радиус в 1,6 раза меньше, чем у газового гиганта, передает Lenta.ru. Таким образом, экзопланета в 3,24 раза плотнее Юпитера, что делает ее рекордсменом по этому показателю среди газовых небесных тел не тяжелее двух юпитерианских масс.

Читайте такжеАстрономы допускают наличие нескольких землеподобных планет вблизи альфы ЦентавраПолный оборот вокруг материнской звезды небесное тело совершает за примерно пять земных суток. Само светило WASP-86 в 1,34 раза тяжелее Солнца и относится к спектральному классу F7, то есть температура его поверхности равна 6330 кельвинов, а возраст - около 0,8-1 млрд лет.

Небесное тело WASP-102b в 1,6 раза легче Юпитера, а его радиус в 1,3 раза больше, чем у газового гиганта. Полный оборот вокруг светила WASP-102, относящегося к звезде спектрального класса G0, с температурой 5940 кельвинов и возрастом около миллиарда лет, экзопланета совершает за 2,7 суток. Это приводит к сильному «раздуванию» атмосферы светилом и увеличению размеров небесного тела.

Вокруг WASP-86 могут существовать, как отмечают астрономы, несколько массивных и плотных экзопланет. Открытия ученых сделаны при помощи телескопа WASP (Wide Angle Search for Planets) и указывают на многообразие небесных тел.

В июле астрономы обнаружили гиперлегкую экзопланету HD 93396b (KELT-11b). Она вращается вокруг субгиганта HD 93396 (KELT-11) на расстоянии 320 световых лет от Земли. Радиус экзопланеты больше радиуса Юпитера в 1,37 раза, но KELT-11b легче этой планеты в пять раз. Это делает ее третьей наименее плотной из известных науке экзопланет. Период обращения небесного тела вокруг светила оценивается в 4,7 суток, температура его поверхности равняется 1,7 тыс. кельвинов.