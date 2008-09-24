Единый центр бесплатно пустит студентов в Интернет

В Херсонской областной универсальной научной библиотеке им. Олеся Гончара при содействии областной организации партии “Единый Центр” открыт компьютерный центр, в котором каждый студент сможет бесплатно работать и пользоваться сетью Интернет.

Как передает корреспондент УНИАН, центр торжественно открыл инициатор его создания – член политсовета партии, председатель областной государственной администрации Борис СИЛЕНКОВ.

«Херсон показал пример для всей Украины. Впервые власть вместе с бизнесом Херсона смогла создать компьютерный центр, который насчитывает 20 самых современных компьютеров, с полным программным обеспечением и выходом во всемирную сеть Интернет. Надеюсь, что этому примеру последуют и другие регионы», - отметил он.

Финансовое обеспечение этого проекта осуществлялось за спонсорские средства от местных членов партии “Единый Центр”. По мнению Б.СИЛЕНКОВА, создание таких центров в области позволит студентам приобщиться к информационным потокам и использовать эти потоки в обучении.

Впоследствии аналогичные центры планируется открыть на базе государственных учреждений в городах Новая Каховка, Каховка, Цюрупинск и Голая Пристань.