Армия США заказала нейрошлемы

Армия США заключила контракт с группой ученых из университетов Калифорнии, Мэриленда и Карнеги-Меллона на разработку нейрошлема, способного считывать импульсы головного мозга и передавать их в виде речевых сообщений другим военнослужащим. Как сообщает американский журнал Time, в более отдаленной перспективе на основе подобных технологий планируется создание систем управления оружием при помощи силы мысли.

Подписанный контракт рассчитан на пять лет. Его стоимость составляет 4 миллиона долларов. На первом этапе реализации проекта предусматривается создание аппаратных средств для считывания нервных импульсов, сопровождающих мыслительную активность человека, а также программного обеспечения, способного трансформировать такие импульсы в речевые сообщения.

Разработка новых технологий, которые до недавнего времени казались научной фантастикой, стала возможной благодаря стремительному развитию компьютерной техники и значительным успехам в изучении головного мозга.

Отметим, что подобные системы создаются и в гражданском секторе. В частности, американская компания Emotiv Systems планирует летом 2009 года начать продажу нейрошлемов EPOC для управления компьютерными играми на основе анализа энцефалограммы.

Военная разработка будет более совершенной и, как ожидается, поступит на вооружение только через 10-20 лет. Планируется, что сообщения будут воспроизводиться голосом передающего их человека. При этом получатель сможет идентифицировать его местоположение.

Напомним также, что в июне текущего года Пентагон подписал контракт с научно-производственным консорциумом во главе с компанией Northrop Grumman на создание нейро-оптической системы, способной на основе анализа активности головного мозга распознавать скрытую опасность на большой дальности и заблаговременно предупреждать о ней военнослужащих.

Лента.ру