Археологи нашли первую в Украине литейную мастерскую времен трипольской культуры
В Каменец-Подольском обнаружили литейную мастерскую, которая функционировала во времена трипольской культуры.
Об этом в Facebook сообщила Каменец-Подольская архитектурно-археологическая экспедиция.
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"Ливарню возрастом 3800-3600 лет до н.е. обнаружили в сердце Каменца-Подольского, на Польском рынке", - говорится в сообщении.
"Впервые в Украине обнаружена металлообрабатывающая мастерская трипольской культуры. В раскопе на площадке выявлено 3 фрагменты тигелей. 6 фрагментов медных пластин . Медный шлак и кости на которых есть следы меди", - рассказал автор открытия.
Северная часть Польского рынка, как и его периметр, никогда не застраивались. В этой части города есть ненарушенный культурный слой. Это не первая площадка того времени, которую исследовали в пределах этой части Польского рынка. Материалы на фото обнаружены in situ, при разборке площадки.