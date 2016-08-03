Исследователи определили породу чаще всего кусающих людей собак

Больше всего исков о возмещении личного ущерба после нападения животных в стране было подано из-за лабрадоров, передает Lenta.ru. Исследование провели эксперты компании Animal Friends, которая занимается страхованием животных. Выяснилось, что лабрадоры, которых называют лучшими друзьями детей, оказались заклятыми врагами почтальонов - почти в трети инцидентов участвовали курьеры и сотрудники почты. Мужчин лабрадоры кусали гораздо чаще женщин. За 2015 год только Королевская почтовая служба зафиксировала 2,6 тыс. случаев нападений на своих сотрудников.

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По мнению специалиста по психологии животных Роджера Магфорда, собаки нападают на приходящих в дом незнакомцев, воспринимая их как угрозу своей «стае» - семье. Летом атаки учащаются на 10%, когда дети и домашние животные проводят много времени в саду.

Магфорд советует почтальонам заводить дружбу с местными собаками и «подкупать» их угощением. По его мнению, собаки хорошо запоминают людей и не будут кусать того, кто хорошо к ним относится.

Наиболее распространенные последствия нападений - ампутация пальцев, образование рубцов и нервные потрясения. Помимо лабрадоров, на людей чаще всего нападают немецкие овчарки, стаффордширские бультерьеры и бордер-колли.