Google в июне возглавил список самых посещаемых ресурсов в Украине

Поисковая система Google в июне 2016 года в очередной раз возглавила список наиболее посещаемых интернет-ресурсов (доменов) в Украине, говорится в сообщении пресс-службы Интернет ассоциации Украины (ИнАУ).

Согласно сообщению, в исследовании, проведенном агентством Factum Group Ukraine по заказу ассоциации, принимало участие 5 тысяч интернет-пользователей со всей Украины.

По данным исследования, среднее значение дневной доли аудитории (среднедневная доля) за июнь у Google составило 57% посетителей. Далее в рейтинге расположились домены Vkontakte (среднедневная доля – 53%), Yandex (39%), Youtube.com (38%), Mail.ru (35%), Odnoklassniki (34%) и Facebook (22%). У остальных доменов среднедневная доля составила менее 20%.

В рейтинге доменов, ранжированных по охвату пользователей (доле людей среди целевой аудитории, которые посещали ресурс по крайней мере один раз за месяц), также лидировал Google. На долю этого ресурса пришлось 69% пользователей. Второе и третье места в этом рейтинге заняли домены Vkontakte и Youtube.com (65% и 63% соответственно). Далее следуют Mail.ru и Yandex (по 58%). У остальных интернет-ресурсов охват составляет менее 50% аудитории.

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При этом в исследовании ресурсы google.com.ua, google.com, google.ru и другие были объединены в ресурс Google. Также были объединены: Yandex.ua, yandex.ru, ya.ru – в Yandex; odnoklassniki.ru, odnoklassniki.ua, ok.ru – в Odnoklassniki; vkontakte.ru, vk.com – в Vkontakte.

Охват сайтов социальных сетей выше, чем зарегистрированное в них количество пользователей: он включает также факты захода на любые страницы сети незарегистрированных пользователей. Если пользователь имеет два или более посещения ресурса, в охвате он учитывается один раз.

Справка УНИАН. Factum Group Ukraine – исследовательский холдинг, занимающийся проведением социологических и маркетинговых исследований. В структуру холдинга входят также полевые компании, располагающие всеми необходимыми ресурсами для сбора данных. Основная цель исследования, которое проводит компания Factum Group Ukraine по заказу ИнАУ, – анализ посещаемости веб-ресурсов и социально-демографический профиль их посетителей.