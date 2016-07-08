NASA показало карту мировых оползней

Работу системы агентство проиллюстрировало, показав карту мировых оползней, передает Lenta.ru. На представленных агентством изображениях показаны места оползней, произошедших в 2007-2013 годах, и число погибших в результате этого бедствия людей. Отдельно ученые уделили внимание Непалу, показав детальные снимки местности до и после оползня, а также данные моделирования DRIP-SLIP.

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Программа обрабатывает данные, полученные с американских спутников Landsat. В частности, пакет SLIP анализирует последовательность изображений одного и того же места с целью определения изменений влажности почвы и других характеристик.

Пакет DRIP представляет собой совокупность карт местностей, обновляемых с периодичностью в 24, 48 или 72 часов, позволяющий отслеживать изменение уровня осадков на той или иной территории.

С помощью данных инструментов можно спрогнозировать возникновение оползня за 16 дней. Система в настоящее время проходит тестирование, а полный каталог оползней включает в себя пока только события, освещенные в прессе и представленные в базах данных.