Специальную версию Lexus SC430 выпустили ограниченным тиражом (4 фото)

Компания Pebble Beach выпустила специальную ограниченную версию автомобиля Lexus SC430.

Снаружи спецверсия отличается элегантной жемчужной окраской кузова и 18-дюймовыми колесными дисками на низкопрофильной резине. Внутри салон купе SC430 Pebble Beach Edition обшит ярко красной кожей, а панель приборов отделана черным полированным кленовым деревом.

Машина имеет жесткую складную крышу и может легко трансформироваться в кабриолет.

Версия SC430 Pebble Beach Edition выйдет в производство в сентябре 2006 года. Однако приобрести этот эксклюзивный гламурный автомобиль удастся не всем. Серию ограничат 400 штучным тиражом.

Утро.ру