Специальную версию Lexus SC430 выпустили ограниченным тиражом (4 фото)
13:42, 21 августа 2006Наука и IT
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Салон купе обшит ярко красной кожей
Компания Pebble Beach выпустила специальную ограниченную версию автомобиля Lexus SC430.
Снаружи спецверсия отличается элегантной жемчужной окраской кузова и 18-дюймовыми колесными дисками на низкопрофильной резине. Внутри салон купе SC430 Pebble Beach Edition обшит ярко красной кожей, а панель приборов отделана черным полированным кленовым деревом.
Машина имеет жесткую складную крышу и может легко трансформироваться в кабриолет.
Версия SC430 Pebble Beach Edition выйдет в производство в сентябре 2006 года. Однако приобрести этот эксклюзивный гламурный автомобиль удастся не всем. Серию ограничат 400 штучным тиражом.
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