Биологам удалось очистить геном от герпесвирусов

Отчет о работе опубликован в журнале PLoS Pathogen, передает N+1.

Существуют довольно эффективные средства, купирующие жизнедеятельность герпесвирусов в острой фазе размножения. Но целевых препаратов, которые могли бы "изгнать" скрытый в организме вирус, нет: для этого требуется удалить его ДНК, скрытую среди собственных генов хозяина. Такую возможность дают новые технологии генетической модификации на основе бактериальной системы CRISPR/Cas9.

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В качестве целей авторы выбрали герпесвирусы типа 1 (вирус простого герпеса, HSV-1), типа 4 (вирус Эпштейна - Барр, EBV) и типа 5 (цитомегаловирус человека, HCMV). Для определенных участков их ДНК были созданы направляющие молекулы РНК, благодаря которым нуклеазы Cas9 способны распознавать их в геноме хозяина и разрезать.

Эксперименты показали, что даже разрез в одном участке вирусной ДНК снижает число зараженных клеток примерно вдвое, а два разреза приводят к почти полному удалению вирусов. Для EBV это снижение составило 40-60% и 95% соответственно. Вирус HCMV успешно инактивировался уже с одним "надрезом", но HSV-1 оказался более устойчив и потребовал атаки с помощью двух направляющих РНК.

Авторы опробовали различные варианты направляющих РНК и показали, что молекулы, которые связываются с разными генами или просто с разными участками одного и того же гена могут иметь неодинаковую эффективность. Поэтому применение такой процедуры редактирования потребует особых мер и методик, как при назначении антибиотиков.

"Наша работа показывает, что с помощью системы CRISPR/Cas9 можно эффективно воздействовать на геномы герпесвирусов в части профилактики и лечения, для подавления репликации вирусов и удаления латентной инфекции", - говорят авторы.

Напомним, новое исследование в Университете Калифорнии выявило, что многие ВИЧ-инфицированные имеют неврологические симптомы.