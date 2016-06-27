Американские ученые создали "идеальную" пластиковую бутылку для утилизации
10:07, 27 июня 2016Наука и IT
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Ученые из США запатентовали технологию создания пластиковых бутылок, которая позволяет содержимому, например мылу, свободно выливаться до последних капель.
REUTERS
Об этом сообщает "Гордон" со ссылкой на EurekAlert!.
Внутренняя стенка полипропиленовой бутылки "оснащена" микроскопическими структурами y-образной формы, благодаря которым появляются воздушные карманы, и капли мыла никогда не прикасаются к самой поверхности. Наночастицы, которые формируют структуры, сделаны из кремния или кварца.
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Микроскопические структуры препятствуют жидкости собираться в капли и оставаться на стенках бутылки. Вместо этого образуются маленькие шарики, которые с легкостью скатываются к горлышку.
По мнению ученых, их изобретение поможет удешевить утилизацию бутылок.
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