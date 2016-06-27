Американские ученые создали "идеальную" пластиковую бутылку для утилизации

Об этом сообщает "Гордон" со ссылкой на EurekAlert!.

Внутренняя стенка полипропиленовой бутылки "оснащена" микроскопическими структурами y-образной формы, благодаря которым появляются воздушные карманы, и капли мыла никогда не прикасаются к самой поверхности. Наночастицы, которые формируют структуры, сделаны из кремния или кварца.

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Микроскопические структуры препятствуют жидкости собираться в капли и оставаться на стенках бутылки. Вместо этого образуются маленькие шарики, которые с легкостью скатываются к горлышку.

По мнению ученых, их изобретение поможет удешевить утилизацию бутылок.