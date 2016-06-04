NASA раскрыло тайну "сумеречной зоны" Плутона
Снимок, полученный автоматической станцией New Horizons после пролета мимо Плутона, позволил раскрыть тайну «сумеречной зоны» карликовой планеты — структуру атмосферы небесного тела, наблюдаемую на фоне Солнца.
Об этом сообщается на сайте NASA, передает Лента.ру.
На изображении в верхней части правого вреза, которое описывает пространство с диаметром 230 километров недалеко от южного полюса, заметно образование, напоминающее земное облако. Оно достигает нескольких десятков километров в длину и расположено в низких слоях атмосферы небесного тела. Структура состоит главным образом из метана, а ее формирование предусмотрено существующими моделями.
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В нижней части правого вреза можно рассмотреть геологические неоднородности карликовой планеты. Перепад между самой высокой и самой низкой точками на этом участке достигает пяти километров. Ученые отмечают, что подробно изучить эти территории позволяют именно данные, полученные в «сумеречных» условиях.
Представленное NASA изображение получено, когда Плутон находился между станцией New Horizons и Солнцем. Это позволило аппарату изучить строение атмосферы карликовой планеты. Снимок сделан научным инструментом MVIC (Multispectral Visual Imaging Camera) через 19 минут после минимального сближения с Плутоном, на расстоянии 21,55 тысячи километров от него. Разрешение изображения равняется 430 метрам на пиксель.