NASA раскрыло тайну "сумеречной зоны" Плутона

Об этом сообщается на сайте NASA, передает Лента.ру.

На изображении в верхней части правого вреза, которое описывает пространство с диаметром 230 километров недалеко от южного полюса, заметно образование, напоминающее земное облако. Оно достигает нескольких десятков километров в длину и расположено в низких слоях атмосферы небесного тела. Структура состоит главным образом из метана, а ее формирование предусмотрено существующими моделями.

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В нижней части правого вреза можно рассмотреть геологические неоднородности карликовой планеты. Перепад между самой высокой и самой низкой точками на этом участке достигает пяти километров. Ученые отмечают, что подробно изучить эти территории позволяют именно данные, полученные в «сумеречных» условиях.

Представленное NASA изображение получено, когда Плутон находился между станцией New Horizons и Солнцем. Это позволило аппарату изучить строение атмосферы карликовой планеты. Снимок сделан научным инструментом MVIC (Multispectral Visual Imaging Camera) через 19 минут после минимального сближения с Плутоном, на расстоянии 21,55 тысячи километров от него. Разрешение изображения равняется 430 метрам на пиксель.