Россия собралась покорять Юпитер

Запуск предполагается осуществить с помощью новой ракеты-носителя тяжёлого класса "Ангара-А5" и разгонного блока КВТК, сообщает РИА Новости.

"Российский проект "Лаплас-П" предполагает создание и запуск двух космических аппаратов: "Лаплас-П1" и "Лаплас-П2", предназначенных для дистанционных и контактных исследований планетной системы Юпитера и его естественного спутника Ганимеда. Одной из задач орбитального аппарата станет картографирование поверхности Ганимеда с орбиты искусственного спутника и сбор данных для выбора места посадки посадочного модуля", — отмечают авторы проекта в корпоративном издании "Вестник НПО имени Лавочкина".

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По замыслу создателей, выведение двух космических аппаратов на отлётную траекторию будет произведено с помощью ракеты-носителя "Ангара-А5" и разгонного блока КВТК.

Напомним, вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что Россия отстает от США в космической отрасли в девять раз. Выступая на коллегии Министерства промышленности и торговли, курирующий космос и ВПК вице-премьер Дмитрий Рогозин критически оценил положение дел в космической отрасли.

"Даже если повысить производительность в полтора раза, все равно их не догоним никогда", - отметил он.

Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров сообщил, что финансирование федеральной космической программы 2016-2025 годов может сократиться до 2 триллионов рублей под влиянием "новых экономических условий".