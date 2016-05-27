В России признали свою неспособность догнать США в космической отрасли

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что Россия отстает от США в космической отрасли в девять раз, сообщает РБК.

Выступая на коллегии Министерства промышленности и торговли, курирующий космос и ВПК вице-премьер Дмитрий Рогозин критически оценил положение дел в космической отрасли.

"Даже если повысить производительность в полтора раза, все равно их не догоним никогда", - отметил он.

"Мы сегодня в космической отрасли отстаем от американцев в девять раз. А все наши амбициозные проекты говорят о том, что мы должны повысить эту производительность в полтора раза. Ну повысим в полтора раза, но все равно их не догоним никогда", - сказал российский вице-премьер.

От отметил, что Россия так и будет потом смотреть за новостями НАСА или Илона Маска и облизываться, объясняя себе, почему россиянам это не надо - то, что они делают.

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Чтобы исправить ситуацию, по мнению Рогозина, нужно максимально облегчить процедуры принятия решений, сократить документооборот, а также добиться того, чтобы проверки шли через одно окно.

В конце прошлого года Рогозин заявлял о необходимости удешевить запуски космических аппаратов, объяснив это тем, что "конкуренты наступают на пятки". В качестве примера вице-премьер привел Илона Маска.

О стремлении "конкурировать" с проектами Маска ранее заявлял глава Роскосмоса Игорь Комаров. По его словам, "Россия придет к созданию многоразовых ракет-носителей", но при этом затруднился сказать, когда это произойдет.