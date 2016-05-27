Кинжал из саркофага Тутанхамона изготовлен из материала внеземного происхождения - ученые (фото)

К такому заключению пришла группа итальянских ученых, исследовавших артефакт, передает ТАСС.

Профессор физики Туринского политехнического института Франческо Порчелли, принимавший участие в экспертизе, в интервью газете "Стампа" отметил, что 35-сантиметровый железный клинок сразу после его обнаружения в пелене мумии вызвал полемику в научных кругах.

"Изделий из железа в Древнем Египте было крайней мало. Этот материал ценился больше, чем золото, - подчеркнул итальянец. - Невероятно, что ранее никто не подверг анализу этот сплав".

С помощью рентгеновских лучей ученые определили, что материал клинка содержит 10% никеля и 0,6% кобальта. "Такой сплав характерен для метеорита. Получить же его в ту эпоху искусственным путем было совершенно невозможно", - сказал Порчелли.

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По его словам, вспомнить о кинжале Тутанхамона ученых заставило открытие в 2010 в египетской пустыне кратера Камиль метеоритного происхождения. О "железе, упавшем с неба" рассказывается также в одном из известных египтологам древних папирусов, однако всерьез "внеземную" версию происхождения материала, из которого изготовлен кинжал, никто никогда не рассматривал.

Тутанхамон правил с 1333 по 1323 г. до н.э и умер в возрасте 18 лет. Его гробница была обнаружена в 1922 году в Долине царей британским ученым Говардом Картером и коллекционером древностей лордом Джорджем Карнарвоном.