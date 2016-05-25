Ученые назвали бедность причиной нарушений в работе мозга

Это, в свою очередь, связано с большей вероятностью возникновения симптомов клинической депрессии, передает Lenta.ru. В исследованиях участвовали 132 подростка европеоидной расы возрастом 11-15 лет. Дети выросли в семьях с различным уровнем дохода, от низкого до высокого. Примерно у половины в семейной истории болезни фигурировала депрессия, что, по словам ученых, является одним из самых больших факторов риска.

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В своей предыдущей работе нейробиологи показали, что сканирование миндалины - зоны мозга, отвечающей за реакцию организма на угрозу, - с помощью функциональной МРТ позволяет предсказать, кто с большей вероятностью будет испытывать депрессию в ответ на стресс несколько лет спустя. Результаты нового исследования показали, что высокая активность той же зоны мозга у выходцев из бедных семей, имеющих в своем анамнезе депрессию, способствуют развитию аффективных расстройств.

То, как миндалина реагирует на угрозы, во многом определяется работой гена SLC6A4, который помогает контролировать уровень серотонина - нейромедиатора, играющего роль в развитии клинической депрессии. Ученые выяснили, что у тех, кто живет в бедности, увеличивается количество соединений, связывающихся с ДНК возле SLC6A4 и уменьшающих активность последнего.