Операция "Прикормка": Словацкая антивирусная компания рассказала об атаках хакеров на оккупированном Донбассе

Согласно ее исследованию , операция «Прикормка» имеет украинское происхождение, передает AIN.

В исследовании детально описываются методы атаки и предоставляются данные и рекомендации, как обнаружить вредоносное ПО.

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«Операция Groundbait («Прикормка») является текущей операцией кибернаблюдения за отдельными личностями в Украине. Группа злоумышленников, задействованная в операции, запустила целенаправленную и, возможно, политически мотивированную атаку для шпионства за наперед определенными целями», - утверждает компания.

В основном операция "Прикормка" направлена на представителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Среди других мишеней киберпреступников - украинские государственные чиновники, политики, журналисты, а также другие ведомства.

"Вполне вероятно, что злоумышленники работают на территории Украины", - отметили в компании.

В конце исследования словацкая компания предоставляет данные для обнаружения вредоносного ПО.

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AIN.UA обратился за комментариями о данной операции к СБУ, а также авторам исследования, но пока не получил ответа.