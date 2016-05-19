Google представил обновленную версию операционной системы Android Wear

Компания вела прямуютрансляцию мероприятия на официальном сайте, передает Лента.ру.

Ключевым новшеством в работе устройств с Android Wear 2.0 станет их способность запускать приложения без помощи смартфона, а также самостоятельно подключаться к Wi-Fi и мобильным сетям.

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По словам разработчиков, новая прошивка позволит гаджету еще пристальнее следить за здоровьем своего владельца и работать с сообщениями. Так, в ней улучшены системы автоответов и распознавания рукописного ввода. Вдобавок в операционной системе появилась клавиатура, позволяющая вводить слова одним касанием пальца.

В Android Wear 2.0 пользователь сможет выводить на циферблат информацию из любого приложения, которое поддерживается умными часами. Выход операционной системы намечен на осень 2016 года.

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Первая версия Android Wear появилась весной 2014 года. Под ее управлением работают десятки моделей наручных гаджетов — в частности, Moto 360, LG G Watch и Huawei Watch.