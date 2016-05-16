Nintendo будет снимать кино о героях своих видеоигр

Как сообщает японская газета Asahi Shimbun со ссылкой на президента компании Тацуми Кимисиму, в течение двух-трех лет Nintendo может снять 3D-мультфильм с участием персонажей своих видеоигр, включая Марио из "Супер Марио" и Линка из "Легенды о Зельде", передает РБК.

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Тацуми Кимисима со своей стороны подробности не раскрыл, но подтвердил изданию, что Nintendo ищет партнера для полноценного кинопроизводства и ведет переговоры с несколькими студиями. Он подчеркнул, что в процессе работы над фильмом Nintendo намерена "сделать столько, сколько сможет".

Речь идет о том, что Nintendo не просто предоставит лицензию на использование ее персонажей какой-либо сторонней студии, а будет предоставлять финансирование и непосредственно участвовать в процессе производства, принимая решения, пояснил The Wall Street Journal пресс-секретарь Nintendo Макото Вакаэ. Для кинопроизводства Nintendo планирует использовать часть средств, полученных от продажи мажоритарной доли в американском бейсбольном клубе Mariners, сказал представитель компании. Он не уточнил, какие именно персонажи из игр Nintendo могут появиться в фильме.

В конце апреля американское подразделение Nintendo договорилось продать большую часть своей доли в Mariners, стоимость которого оценивается в $1,4 млрд, группе из 17 миноритариев клуба, писала газета The Seattle Times. В результате сделки у покупателей будет 90% Mariners, у Nintendo, которая контролировала клуб 24 года, останется 10%.