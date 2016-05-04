Apple проиграла китайской фирме суд по товарному знаку "iPhone"

Решение в пользу китайской компании вынес муниципальный народный суд Пекина.

Производитель смартфонов добивался запрета на использование товарного знака iPhone компанией Xintong Tiandi, которая зарегистрировала его в Китае в 2010 году, передает Русская служба ВВС.

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Apple инициировала судебный процесс еще в 2012 году, однако суды нижней инстанции дважды отказывали ей в удовлетворении иска.

В постановлении суда высшей инстанции говорится, что истец не смог доказать, что в 2007 году, когда Xintong Tiandi подала заявку на товарный знак, iPhone был хорошо известным брендом в Китае.

Смартфоны производства Apple впервые поступили в продажу в Китае в 2009 году.

Объемы продаж снизились с 58 млрд долларов во втором квартале прошлого года до 50,56 млрд в нынешнем.