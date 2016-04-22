Доходы Microsoft сократились из-за падения спроса на компьютеры
Квартальные доходы американской корпорации Microsoft резко сократились из-за падения спроса на персональные компьютеры.
Прибыль компании по итогам третьего квартала финансового года составила $3,76 млрд, тогда как в 2015 году за этот же период она заработала $4,99 млрд, передает Би-би-си.
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Стоимость акций Microsoft упала более чем на 4% после объявления о падении доходов.
Аналитики связывают резкое уменьшение прибыли компании с падением на рынке персональных компьютеров, которое негативно влияет на спрос на разовые лицензии некоторых продуктов Microsoft.
При этом доходы облачного бизнеса компании выросли на 3,3% и составили ии по итогам третьего квартала финансового года $6,1 млрд. Представители Microsoft говорят, что намерены активнее развивать свои облачные сервисы.
"Цифровая трансформация является нашим главным приоритетом. Как крупные компании с развитым бизнесом, так и только что запущенные фирмы используют наши облачные решения, чтобы быстрее развиваться и получать новую прибыль", - заявил представитель Microsoft Кевин Тернер.
Ранее на этой неделе американская корпорация Intel объявила о сокращении 12 тыс. рабочих мест из-за ухудшающегося спроса на рынке персональных компьютеров.