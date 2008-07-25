В мире не осталось вещей, которых бы не смогли подделать китайцы

Копируют мастера из Поднебесной уже и боевые самолеты, пишет издание «Комсомольская правда».

Умельцы из Поднебесной скопировали лучший в мире боевой самолет СУ-2.

Эксперты говорят, что современная китайская экономическая практика базируется целиком и полностью на массовом копировании. Предотвратить такое копирование невозможно, подчеркивают специалисты.

Проблема кражи технологий китайцами сегодня встала очень остро. Инструментом противодействия такой практике могли бы стать двусторонние политические соглашения с китайской стороной. Однако достигать таких договоренностей с другими странами китайцы не желают.

ICTV