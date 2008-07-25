Три четверти банковских сайтов США опасны для клиентов

Более чем на 75 процентах американских банковских сайтов обнаружены уязвимости, которые подвергают риску сбережения, а также конфиденциальные данные клиентов финансового учреждения, сообщает InformationWeek со ссылкой на результаты исследования "Analyzing Web Sites For User-Visible Security Design Flaws", проведенного Мичиганским университетом.

Исследователи подчеркивают, что обнаруженные недостатки не являются "дырами" в программном обеспечении, используемом банками. Уязвимости были обнаружены в структуре сайтов и организации их работы.

Среди обнаруженных уязвимостей называется размещение полей для ввода имени пользователя, пароля и другой личной информации на незащищенных страницах, а также автоматическая переадресация на ресурсы с отличным от банковского адресом. Кроме того, банки допускают использование небезопасных паролей и логинов, а также отправляют конфиденциальную информацию в незашифрованном виде по электронной почте.

Уязвимости были обнаружены как на сайтах небольших банков, так и на ресурсах крупнейших финансовых учреждений США.

Руководивший данным исследованием профессор Атул Пракаш (Atul Prakash) сообщил, что некоторые из обнаруженных уязвимостей уже устранены. Однако опасность для пользователей по-прежнему сохраняется. Особенно это касается пользователей, работающих в незащищенных беспроводных сетях.

Лента.ру