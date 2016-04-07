В ФБР рассказали, как взломали iPhone стрелка из Сан-Бернардино

Об этом сообщает The Verge со ссылкой на заявление директора ФБР Джеймса Коми, передает "Газета.Ru".

Коми рассказал, что для взлома смартфона террориста из Сан-Бернардино бюро приобрело «специальное устройство» у третьих лиц. Он не стал распространяться о способах взлома девайса, однако отметил, что более современные смартфоны с помощью данного оборудования ФБР взломать не может.

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«Оно не работает с iPhone 6s, не работает с iPhone 5s. Таким образом, у нас есть устройство, способное обеспечить доступ только к узкой прослойке моделей смартфонов», - заявил Коми.

Также глава ФБР не стал комментировать запросы Apple, которая желает узнать методы взлома. По его словам, стоит ФБР раскрыть эти данные, как Apple исправит эту уязвимость, а бюро потеряет преимущество. Однако Коми также отметил, что ФБР, возможно, остановится в своих попытках взлома смартфонов на данном этапе.

Ранее сообщалось, что ФБР поможет прокуратуре Арканзаса взломать еще несколько iPhone.