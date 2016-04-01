ВКонтакте меняет дизайн впервые за 10 лет
Социальная сеть ВКонтакте впервые кардинально изменила дизайн сайта с момента создания в 2006 году.
Об этом сообщил операционный директор ВКонтакте Андрей Рогозов в официальном блоге соцсети.
"Не прошло и 10 лет, как мы представляем новый дизайн. Работа над новым дизайном велась на протяжении последних полутора лет", - отмечается в его сообщении.
Так, в соцсети увеличили ширину экрана и шрифты, избавились от лишних деталей и сделали сайт проще для восприятия. Кроме того, появилось дополнительное пространство для новых функций.
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"Также мы обновили левое меню: сократили названия пунктов, добавили иконки и перенесли наверх самые востребованные разделы — Новости и Сообщения", - рассказал Рогозов.
Также включить умную ленту новостей стало проще — переключение в режим "Сначала интересные" находится сразу под этим блоком.
Также в обновленном интерфейсе поместили на одном экране список последних бесед и текущий открытый чат. Непрочитанные сообщения помечаются синей точкой, которая исчезает после прочтения, а статус онлайн — зеленой.
Отметки "Мне нравится", заявки на добавление в друзья, упоминания, дни рождения друзей и другие события собираются в новом разделе уведомлений.
Кроме того, фотографии в альбомах и при обзоре всех фотографий стали крупнее и отображаются в красивой журнальной верстке. Фотопросмотрщик ориентирован горизонтально, чтобы лучше задействовать пространство широкоформатных экранов. Комментарии выводятся справа от фотографии: больше не нужно прокручивать экран вниз, чтобы просматривать фотографии и одновременно видеть комментарии к ним.
Отмечается, что сегодня запускают новый дизайн в тестовом режиме на ограниченную аудиторию. Постепенно он станет доступен для всех. "Если Вы хотите попробовать новый дизайн среди первых, нажмите кнопку "Присоединиться к тестированию", - подытожили в ВКонтакте.