ВКонтакте меняет дизайн впервые за 10 лет

Об этом сообщил операционный директор ВКонтакте Андрей Рогозов в официальном блоге соцсети.

"Не прошло и 10 лет, как мы представляем новый дизайн. Работа над новым дизайном велась на протяжении последних полутора лет", - отмечается в его сообщении.

Так, в соцсети увеличили ширину экрана и шрифты, избавились от лишних деталей и сделали сайт проще для восприятия. Кроме того, появилось дополнительное пространство для новых функций.

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"Также мы обновили левое меню: сократили названия пунктов, добавили иконки и перенесли наверх самые востребованные разделы — Новости и Сообщения", - рассказал Рогозов.

Также включить умную ленту новостей стало проще — переключение в режим "Сначала интересные" находится сразу под этим блоком.