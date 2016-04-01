Медики констатируют безрезультатность борьбы с ожирением в мире

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в медицинском журнале Lancet, передает Би-би-си. За последние 40 лет (с 1975 по 2014 годы) число взрослых людей, страдающих от избыточного веса, выросло с 105 до 641 млн человек, говорится в публикации. Доля тучных мужчин за это время утроилась, а женщин - удвоилась.

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Согласно выводам исследователей, число людей в мире, страдающих от ожирения, превысило число жителей планеты, которые имеют недостаток веса.

Если нынешняя тенденция сохранится, то к 2025 году от ожирения будут страдать 18% мужчин и 21% женщин.

Врачи характеризуют ожирение, как состояние при котором индекс массы тела человека (ИМТ, отношение массы тела к квадрату роста) превышает 30.

Самое большое число тучных людей - в Китае: в этой стране от ожирения страдают 43,2 млн мужчин и 46,4 млн женщин. Это означает, что 16,3% мужчин с избыточной массой тела - жители Китая, китаянки составляют 12,4% женского населения планеты, страдающего от ожирения. На втором месте по числу людей с избыточной массой тела - США.

Ученые полагают, что одними медицинскими средствами и велосипедными дорожками на улицах с проблемой не справиться. В частности, авторы исследования предлагают властям энергичнее взяться за регулирование цен напродукты, которые провоцируют ожирение, а взамен сделать более доступными так называемые здоровые продукты.

Планы правительства Великобритании ввести налог на сахар, чтобы сделать более труднодоступными газированные безалкогольные напитках, - это шаг в правильном направлении, утверждают составители доклада. Каждый пятый ребенок в Британии страдает от ожирения. При этом дети являются основными потребителями напитков с высоким содержанием сахара.

Противники подобных мер утверждают, что государству не следует диктовать людям, что им есть, и что введением новых налогов подобные проблемы не решаются.

В прошлом году ВОЗ представила доклад, в котором говорилось, что к 2030 году в Великобритании около 75% мужчин и более 60% женщин будут страдать ожирением.