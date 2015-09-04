Ученые назвали основную причину "эпидемии" ожирения

Человечество за последние 30 лет снизило потребление калорий на 20%, но это все равно не остановило резкого роста количества страдающих ожирением людей.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой Eureka.

"Специалисты из Royal Holloway, University of London в ходе своих исследований пришли к выводу, что произошедшие в последние 30 лет изменения в образе жизни способствуют набору лишнего веса. По их мнению, спокойный, оседлый образ жизни является основной причиной настоящей эпидемии ожирения, охватившей человечество", - говорится в сообщении.

К примеру, несмотря на то что на работу люди все так же тратят подавляющее количество личного времени, мужчины и женщины сегодня стали после работы больше передвигаться на общественном транспорте или в автомобиле, тогда как раньше превалировали пешие прогулки и езда на велосипеде.

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