Ученые назвали основную причину "эпидемии" ожирения
Изменения, произошедшие в образе жизни людей за последние 30 лет, располагают к набору лишнего веса. Малоподвижное существование явилось истинной причиной увеличения числа людей, страдающих ожирением.
Человечество за последние 30 лет снизило потребление калорий на 20%, но это все равно не остановило резкого роста количества страдающих ожирением людей.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой Eureka.
"Специалисты из Royal Holloway, University of London в ходе своих исследований пришли к выводу, что произошедшие в последние 30 лет изменения в образе жизни способствуют набору лишнего веса. По их мнению, спокойный, оседлый образ жизни является основной причиной настоящей эпидемии ожирения, охватившей человечество", - говорится в сообщении.
К примеру, несмотря на то что на работу люди все так же тратят подавляющее количество личного времени, мужчины и женщины сегодня стали после работы больше передвигаться на общественном транспорте или в автомобиле, тогда как раньше превалировали пешие прогулки и езда на велосипеде.
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