ВОЗ рекомендует вдвое снизить потребление сахара

Как считает ВОЗ, сахар должен составлять всего 5% от энергопотребления человека, передает Би-би-си. В докладе содержится допущение, что эта рекомендация встретит сопротивление в западных странах, где доля сахара в среднем объеме потребляемой пищи составляет около 15%.

Читайте такжеУченые призывают принять дополнительные меры по борьбе с детским ожирением

В докладе экспертов говорится, что потребители обычно не сознают, как много сахара добавляется к полуфабрикатам и другим готовым продуктам питания. ВОЗ указывает, что фруктоза, содержащаяся в овощах и фруктах, не включается в новые нормы.