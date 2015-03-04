ВОЗ рекомендует вдвое снизить потребление сахара
18:45, 04 марта 2015Наука и IT
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала новые рекомендации по борьбе с ожирением, которые предусматривают снижение употребления сахара вдвое.
ВОЗ рекомендует меньше употреблять сахара / Фото УНИАН
Как считает ВОЗ, сахар должен составлять всего 5% от энергопотребления человека, передает Би-би-си. В докладе содержится допущение, что эта рекомендация встретит сопротивление в западных странах, где доля сахара в среднем объеме потребляемой пищи составляет около 15%.
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В докладе экспертов говорится, что потребители обычно не сознают, как много сахара добавляется к полуфабрикатам и другим готовым продуктам питания. ВОЗ указывает, что фруктоза, содержащаяся в овощах и фруктах, не включается в новые нормы.
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