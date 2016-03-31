Ученые изобрели датчик для фиксации мельчайших гравитационных колебаний

Новый датчик - размером со спичечный коробок, сообщает Би-би-си. Гравиметры, повсеместно использующиеся сейчас, как правило значительно большего размера.

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Ученые из университета Глазго считают, что производство нового прибора будет обходиться недорого, и его можно будет даже использовать для прогнозирования вулканической активности.

Новый гравиметр основан на технологии, обычно используемой в смартфонах.

Гравиметр - прибор для измерения ускорения силы тяжести, он, по своей сути, является многопрофильным прибором, применение которого возможно во многих областях.

Однако на практике чуть ли не 100% гравиметров используются в гравиразведочных работах, а именно для поиска месторождений полезных ископаемых.