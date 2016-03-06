Tesla представит бюджетный электромобиль за $35 тысяч - СМИ
Презентация пройдет 31 марта в неназванном пока месте в южной Калифорнии.
Новую модель электромобиля Tesla, которая займет низшую ступень в модельном ряду компании Илона Маска, покажут 31 марта, сообщает Газета.ru со ссылкой на Fortune.
"На клубном форуме марки опубликовано приглашение на презентацию Tesla 3, мероприятие пройдет в неназванном пока месте в южной Калифорнии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Маск планирует войти в массовый сегмент рынка, поскольку ожидаемая начальная цена на новую модель — всего 35 тысяч долларов. Это почти вдвое меньше стоимости седана Tesla S.
Читайте также"Welcome to the future": глава Сбербанка России объявил об окончании нефтяного века
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что электромобили станут причиной новой волны обвала цен на нефть.