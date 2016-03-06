Tesla представит бюджетный электромобиль за $35 тысяч - СМИ

Новую модель электромобиля Tesla, которая займет низшую ступень в модельном ряду компании Илона Маска, покажут 31 марта, сообщает Газета.ru со ссылкой на Fortune.

"На клубном форуме марки опубликовано приглашение на презентацию Tesla 3, мероприятие пройдет в неназванном пока месте в южной Калифорнии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Маск планирует войти в массовый сегмент рынка, поскольку ожидаемая начальная цена на новую модель — всего 35 тысяч долларов. Это почти вдвое меньше стоимости седана Tesla S.

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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что электромобили станут причиной новой волны обвала цен на нефть.