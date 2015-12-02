Названы самые инновационные компании мира

Boston Consulting Group опубликовала рейтинг 50 самых инновационных компаний в мире, основанный на результатах опроса 1500 руководителей высшего звена.

Читайте такжеTesla представила программу-автопилот для своих машин

"Apple и Google вновь заняли первые два места. Tesla, которая продвигалась выше по списку со скоростью Model S, разместилась на третьей позиции", - говорится в отчете Boston Consulting Group, пишет Новое время по информации Business Insider.

Американский автопроизводитель действительно быстро добрался до вершины рейтинга. Он дебютировал в нем всего 2 года назад и тогда занимал 41-ю позицию.

Вслед за тройкой лидеров в рейтинге BCG по порядку идут: Microsoft, Samsung, Toyota, BMW, Gilead, Amazon, и Daimler. В топ-50 попало 29 американских компаний, 11 европейских и 10 азиатских.