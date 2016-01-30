Apple разработала прототипы гарнитур для создания виртуальной реальности - FT

Над новинками работал секретный отдел корпорации, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, передает Лента.ру.

Работа ведется несколько месяцев. По данным издания, в закрытом подразделении работают сотни сотрудников. Среди них специалисты по технологиям виртуальной реальности из Microsoft и стартапа Lytro.

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Недавно корпорация приобрела компанию Flyby Media, которая занималась технологиями дополненной реальности. «Apple покупает небольшие технологические компании время от времени, и мы, как правило, не обсуждаем нашу цель или планы», — сообщил газете представитель компании.

Источники издания затруднились уточнить, когда новые технологии Apple появятся на рынке и будут ли новые гаджеты конкурировать с уже известными моделями других разработчиков, в том числе от Samsung или Microsoft.

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Технологии, которые создает подразделение, могут также быть использованы для развития беспилотных автомобилей, отметили источники.