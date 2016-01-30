Apple разработала прототипы гарнитур для создания виртуальной реальности - FT
Корпорация Apple разработала прототипы гарнитур для создания виртуальной или дополненной реальности.
Над новинками работал секретный отдел корпорации, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, передает Лента.ру.
Работа ведется несколько месяцев. По данным издания, в закрытом подразделении работают сотни сотрудников. Среди них специалисты по технологиям виртуальной реальности из Microsoft и стартапа Lytro.
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Недавно корпорация приобрела компанию Flyby Media, которая занималась технологиями дополненной реальности. «Apple покупает небольшие технологические компании время от времени, и мы, как правило, не обсуждаем нашу цель или планы», — сообщил газете представитель компании.
Источники издания затруднились уточнить, когда новые технологии Apple появятся на рынке и будут ли новые гаджеты конкурировать с уже известными моделями других разработчиков, в том числе от Samsung или Microsoft.
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Технологии, которые создает подразделение, могут также быть использованы для развития беспилотных автомобилей, отметили источники.