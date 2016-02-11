Британский астронавт снял с борта МКС видео молний

Некоторые астронавты (например, нынешний командир экипажа МКС Скотт Келли) прошли специальный курс фотографического мастерства перед отправкой в космос, передает Lenta.ru. Скотт Келли провел для Тима Пика специальный мастер-класс, объяснив, как правильно делать снимки с борта МКС. Кроме того, с 2015 года NASA учит астронавтов активно пользоваться социальными сетями.

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Военный летчик в отставке майор Тим Пик прибыл на МКС в составе международного экипажа 15 декабря. Он стал первым гражданином Великобритании, который отправился в космос под эгидой Европейского космического агентства. Вместе с ним на станцию были доставлены российский космонавт Юрий Маленченко и американский астронавт Тимоти Копра. Кроме того, на МКС находятся два космонавта-бортинженера Роскосмоса (Сергей Волков и Михаил Корниенко) и командир 46-го экипажа, астронавт NASA Скотт Келли.