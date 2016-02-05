Ученые установили, что собаки с возрастом становятся мудрее
Австрийские зоологи доказали ошибочность домыслов о том, что собаки теряют способность к обучению с возрастом - они действительно хуже запоминают новые вещи, но при этом их логическое мышление становится более отточенным.
"Старые собаки тратили больше времени, чем молодые псы, на то, чтобы решить все задачи корректно. Кроме того, мы показали, что пожилые животные, как и люди, обладают заметно меньшей гибкостью мышления, чем молодые особи, и им так же сложно, как и нам, избавляться от старых привычек и прописных истин", - заявила Лиза Уоллис из Университета ветеринарной медицины Вены (Австрия), передает "Моя планета". Лиза Уоллис и ее коллеги уже много лет изучают то, что происходит с интеллектуальными способностями собак в пожилом возрасте, расследуя расхожее на Западе выражение о том, что "старого пса нельзя научить новым трюкам".
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Для этого ученые набрали группу из почти сотни собак породы бордер-колли, известной своей обучаемостью и высоким собачьим IQ, и их хозяев и пригласили их поучаствовать в серии игр, направленных на оценку их памяти, способности учиться и логического "мышления".
Все эти игры проводились на специальном компьютере для собак, который представлял собой монитор с сенсорным экраном, на который пес мог нажимать при помощи носа. На этот экран во время тестов выводились пары картинок, которые собака должна была запомнить, а затем воспроизвести или выбрать лишнее, незнакомое им изображение.
Вопреки расхожим представлениям собаки в возрасте все же могли приобретать новые навыки и воспоминания, хотя они это делали хуже, чем их молодые конкуренты. С другой стороны, возраст делал их мудрее - они лучше помнили то, что запоминали раньше, и умели отличать те картинки, что они уже видели, от других, незнакомых им изображений, в целом демонстрируя более высокий уровень логического "мышления".
Все это, как считают ученые, позволяет говорить о том, что собак можно использовать для наблюдений за тем, как старость влияет на память, и для экспериментов по улучшению когнитивных способностей в пожилом возрасте.