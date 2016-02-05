Ученые установили, что собаки с возрастом становятся мудрее

"Старые собаки тратили больше времени, чем молодые псы, на то, чтобы решить все задачи корректно. Кроме того, мы показали, что пожилые животные, как и люди, обладают заметно меньшей гибкостью мышления, чем молодые особи, и им так же сложно, как и нам, избавляться от старых привычек и прописных истин", - заявила Лиза Уоллис из Университета ветеринарной медицины Вены (Австрия), передает "Моя планета". Лиза Уоллис и ее коллеги уже много лет изучают то, что происходит с интеллектуальными способностями собак в пожилом возрасте, расследуя расхожее на Западе выражение о том, что "старого пса нельзя научить новым трюкам".

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Для этого ученые набрали группу из почти сотни собак породы бордер-колли, известной своей обучаемостью и высоким собачьим IQ, и их хозяев и пригласили их поучаствовать в серии игр, направленных на оценку их памяти, способности учиться и логического "мышления".

Все эти игры проводились на специальном компьютере для собак, который представлял собой монитор с сенсорным экраном, на который пес мог нажимать при помощи носа. На этот экран во время тестов выводились пары картинок, которые собака должна была запомнить, а затем воспроизвести или выбрать лишнее, незнакомое им изображение.

Вопреки расхожим представлениям собаки в возрасте все же могли приобретать новые навыки и воспоминания, хотя они это делали хуже, чем их молодые конкуренты. С другой стороны, возраст делал их мудрее - они лучше помнили то, что запоминали раньше, и умели отличать те картинки, что они уже видели, от других, незнакомых им изображений, в целом демонстрируя более высокий уровень логического "мышления".

Все это, как считают ученые, позволяет говорить о том, что собак можно использовать для наблюдений за тем, как старость влияет на память, и для экспериментов по улучшению когнитивных способностей в пожилом возрасте.