Археологи нашли в Египте корабль возрастом 4,5 тысячи лет

Фрагменты деревянного судна обнаружены в районе Абу Сейр к югу от Каира недалеко от гробницы, принадлежащей, как полагают археологи, чиновнику при правителях III или начала IV династии фараонов (около 2,5 тыс. лет до нашей эры), передает Lenta.ru со ссылкой на Prague Daily Monitor.

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В длину судно достигает 18 м. С ним археологи обнаружили также фрагменты канатов, при помощи которых связывались друг с другом составные части древнего корабля.

"Деревянные доски были соединены деревянными колышками, которые до сих пор занимают исходное положение. Необычайно, но пустыня сохранила волоконные планки, которые образуют швы обшивки", - сказал чех Мирослав Барта.

Судно найдено в 2015 году в ходе работ по расчистке прилегающей к древней гробнице территории. Ученые продолжают археологические работы.