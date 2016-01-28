СМИ назвали возможную дату презентации iPad Air 3

Об этом сообщает портал 9to5mac со ссылкой на доверенные источники, передает Lenta.ru. Как считают информаторы издания, планшет покажут на том же мероприятии, что и бюджетный iPhone 5se, слухи об анонсе которого появились ранее. Дополнительно на презентации представят ряд новых моделей Apple Watch. Ориентировочно Apple запланировала выступление на 14 марта, однако дату пока не утвердили окончательно.

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Предполагаемый iPad Air 3 снабдят 9,7-дюймовым экраном. Не исключается, что в заднюю крышку встроят LED-вспышку для улучшения качества фотографий, сделанных в ночных условиях.

Если модель анонсируют, она станет первым планшетом, пополнившим линейку iPad Air с 2014 года. Тогда в продажу поступили iPad Air 2 и iPad mini 3.

По неофициальной информации, бюджетный смартфон iPhone 5se получит 4-дюймовый экран и внешне будет похож на iPhone 5s. Изменения коснутся лишь формы переднего стекла, которое получит округленные края, как у нынешнего поколения флагманов компании.