На IPad Pro заработает Microsoft Office
Кениксбауэр заявил, что IPad Pro и Microsoft Office вместе изменят то, как люди работают.
На новом IPad Pro от Apple заработает Microsoft Office.
Об этом заявили на традиционной презентации новинок Apple в Сан-Франциско, передает Лента.ру.
"Керк Кениксбауэр из Microsoft показывает, как на IPad pro будет работать Microsoft Office", - сообщают корреспонденты.
Кениксбауэр заявил, что IPad Pro и Microsoft Office вместе изменят то, как люди работают.
Как сообщал УНИАН, на традиционной презентации новинок Apple в Сан-Франциско представили новый IPad Pro с большим экраном.
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Как заявили на традиционной презентации новинок Apple в Сан-Франциско, экран IPad составит 12,9 дюймов - 5,6 миллионов пикселей.
Разрешение экрана лучше, чем Retina-экран в MacBook Air.
Отмечается, что в некоторых аспектах у iPad Pro больше возможностей, чем у ноутбуков - за счет функции Multitouch.
Кроме этого, впервые продукт от Apple получил 4 аудио динамика. Разработчики обещают, что гаджет будет работать 10 часов без подзарядки.
Весить устройство будет 712 грамм.
Вместе с тем у iPad Pro появится новый аксессуар - обложка-клавиатура: клавиши выпуклые, но сама клавиатура тонкая.