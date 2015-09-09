На IPad Pro заработает Microsoft Office

На новом IPad Pro от Apple заработает Microsoft Office.

Об этом заявили на традиционной презентации новинок Apple в Сан-Франциско, передает Лента.ру.

"Керк Кениксбауэр из Microsoft показывает, как на IPad pro будет работать Microsoft Office", - сообщают корреспонденты.

Кениксбауэр заявил, что IPad Pro и Microsoft Office вместе изменят то, как люди работают.

Как сообщал УНИАН, на традиционной презентации новинок Apple в Сан-Франциско представили новый IPad Pro с большим экраном.

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Как заявили на традиционной презентации новинок Apple в Сан-Франциско, экран IPad составит 12,9 дюймов - 5,6 миллионов пикселей.

Разрешение экрана лучше, чем Retina-экран в MacBook Air.

Отмечается, что в некоторых аспектах у iPad Pro больше возможностей, чем у ноутбуков - за счет функции Multitouch.

Кроме этого, впервые продукт от Apple получил 4 аудио динамика. Разработчики обещают, что гаджет будет работать 10 часов без подзарядки.

Весить устройство будет 712 грамм.

Вместе с тем у iPad Pro появится новый аксессуар - обложка-клавиатура: клавиши выпуклые, но сама клавиатура тонкая.