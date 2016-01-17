На МКС распустился первый в истории цветок (фото)
Астру-цинию вырастил астронавт Скотт Келли.
На Международной космической станции распустился цветок. Об этом в своем Twitter написал один из членов экипажа, астронавт НАСА Скотт Келли.
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"Смотрите, это дебют: первый выращенный в космосе цветок", - написал астронавт.
First ever flower grown in space makes its debut! #SpaceFlower#zinnia#YearInSpacepic.twitter.com/2uGYvwtLKr
— Scott Kelly (@StationCDRKelly) January 16, 2016
"Да, в космосе существуют другие формы жизни", - добавил Келли в другом сообщении.
В НАСА сообщают, что цветы астры-циннии посадил в прошлом году на МКС в контейнере Veggie астронавт Челл Линдгрен. Позже он вернулся на Землю, а за растениями начал приглядывать Келли.
Два цветка раньше уже не удалось спасти, их вернули для изучения на Землю. На станции остается еще два, 12 января на них появились бутоны, а еще через 4 дня – цветки.