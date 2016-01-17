На МКС распустился первый в истории цветок (фото)

На Международной космической станции распустился цветок. Об этом в своем Twitter написал один из членов экипажа, астронавт НАСА Скотт Келли.

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"Смотрите, это дебют: первый выращенный в космосе цветок", - написал астронавт.

"Да, в космосе существуют другие формы жизни", - добавил Келли в другом сообщении.

В НАСА сообщают, что цветы астры-циннии посадил в прошлом году на МКС в контейнере Veggie астронавт Челл Линдгрен. Позже он вернулся на Землю, а за растениями начал приглядывать Келли.

Два цветка раньше уже не удалось спасти, их вернули для изучения на Землю. На станции остается еще два, 12 января на них появились бутоны, а еще через 4 дня – цветки.